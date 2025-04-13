Российские военные взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пр данным ведомства, в этом регионе российские военные нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка.

За сутки ВСУ потеряли в ДНР более 435 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин «Козак», семи пикапов и восьми орудий полевой артиллерии, в том числе американской самоходной артиллерийской установки Paladin.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские военнослужащие в настоящее время продвигаются в районе населенного пункта Шевченко, который находится у границы между Донецкой народной республикой и Запорожской областью.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР.