РИА Новости: наемники из Колумбии обороняли Елизаветовку в ДНР на стороне ВСУ

Наемники из Колумбии участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил штурмовик группировки войск «Центр» с позывным «Конек», передает РИА Новости.

«В Елизаветовке колумбийцы попадались», — рассказал военный.

По его словам, наемники в плен не сдаются, чаще всего они отступают.

До этого сообщалось, что ВСУ заманивают в свои ряды наемников из Колумбии, обещая им высокие зарплаты, но потом отказываются платить.

15 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что в окружение российских военных в Курской области попали наемники из Колумбии и нескольких других стран, воюющие на стороне ВСУ. По его словам, наемники оказались заблокированы вместе с сотнями бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь. Как сообщил Водолацкий, сдаваться в плен они не намерены, так как приехали в Курскую область «на охоту на людей».

Ранее стало известно, что ВСУ отправляли в Курскую область в основном наемников из Грузии и Колумбии.