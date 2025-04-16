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ВСУ атаковали беспилотниками Крым

Минобороны сообщило об атаке беспилотника ВСУ на Крым
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Efrem Lukatsky/AP

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом самолетного типа территорию Крыма.

Беспилотник был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны (ПВО). Еще один беспилотный аппарат был уничтожен ПВО над территорией Брянской области.

Атаки производились с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

Также в Минобороны сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совершили за последние сутки шесть атак на объекты российской энергетики.

В ночь на 16 апреля не менее пяти украинских беспилотников атаковали Шую в Ивановской области. Как сообщал Mash, очевидцы слышали звуки работы систем противовоздушной обороны и автоматные очереди. По их мнению, целью атаки мог быть завод «Литмаш». Все пять беспилотников, которые атаковали Шую дважды, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.

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