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Российские войска ударили по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли поражение инфраструктуре аэродрома ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, также Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту украинской бронетехники, а также пунктам временной дислокации военных ВСУ в 139 районах.

В министерстве отметили, что в выполнении боевой задачи задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск.

Накануне в Минобороны заявили, что ВС РФ за сутки ударили по семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Курской области, которые пытались осуществить наступление в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. По данным ведомства, украинские подразделения потеряли до 200 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер, 13 автомобилей и другую технику.

Ранее в России спрогнозировали сроки завершения СВО.

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