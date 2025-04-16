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У ликвидированного наемника ВСУ из Бельгии нашли кадры вторжения в Курскую область

В телефоне наемника из Бельгии нашли кадры вторжения ВСУ в Курскую область
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В телефоне наемника из Бельгии, который был ликвидирован российскими солдатами, нашли кадры вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

Запись на камеру телефона длится около восьми минут — на кадрах видны боевые действия от лица иностранного наемника. Он и еще несколько солдат десантируются с украинской БМП-1 после того, как в боевую машину прилетел российский дрон.

Также на видео становится понятно, что наемники выполняют роль командиров в украинских подразделениях — они посылают украинских солдат в атаку, сами находясь в тылу. Далее на видео слышно, что наемнику из Бельгии сообщают о трех раненых — он передает информацию другому, вероятно, также наемнику, личность которого пока не установлена.

10 апреля десантники из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России нашли у ликвидированного в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) смартфон.

В одном из голосовых сообщений этот солдат рассказывал о поборах в украинской армии.

Ранее была названа цена за содержание Киевом подразделений ВСУ в Курской области.

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