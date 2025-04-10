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В телефоне бойца ВСУ нашли компрометирующее армию сообщение

RT: в телефоне военнослужащего ВСУ нашли сообщение о поборах в армии
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Gleb Garanich/Reuters

Десантники из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России нашли у ликвидированного в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) смартфон, в котором было компрометирующее украинскую армию голосовое сообщение. Об этом сообщил специальный корреспондент RT Александр Пискунов.

По его словам, в одном из чатов украинский боец рассказал о поборах в армии. Автор голосового сообщения, предположительно, находился в тылу. Военнослужащему угрожали повысить сумму ежемесячного платежа, который он задолжал.

Известно, что владельцем телефона был боец из 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории.

Ранее была названа цена за содержание Киевом подразделений ВСУ в Курской области.

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