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Умер глава Московского совета ветеранов Слухай

Председатель Мосгордумы: в Москве умер глава совета ветеранов ВОВ Иван Слухай
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Денис Гришкин/РИА Новости

В Москве на 101-м году жизни умер глава городского совета ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) Иван Андреевич Слухай. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в Telegram-канале.

«Иван Андреевич вместе с нами создавал программу «Памяти Московского народного ополчения», вложил в нее душу, знания и огромный личный опыт. Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни», — написал Шапошников.

Он добавил, что на заседании думы депутаты почтили память Слухая минутой молчания.

Боевой путь Ивана Слухая начался в 1942 году, когда он вступил добровольцем в народное ополчение. Начиная от Сталинградской битвы до освобождения Югославии, Слухай воевал в пехоте. Иван Андреевич был награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени.

Кроме того, в 2016 году Иван Андреевич Слухай стал «Почетным гражданином города Москвы».

До этого сообщалось о смерти главы ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерала Александра Мирошниченко. Ему был 71 год.

Ранее скончался последний ветеран ВОВ в Ингушетии.

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