Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал Мирошниченко

Президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа», участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации на своем сайте.

«8 марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — говорится в сообщении.

Александр Иванович Мирошниченко родился в Москве в 1953 году. Срочную службу он проходил в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1977 году он окончил 401-ю спецшколу КГБ в Ленинграде.

Затем его направили работать в Службе охраны диппредставительств 7-го управления КГБ. В Группе «А» 7-го управления он был с 1978 года. Принимал участие в кабульских событиях зимы 1979 года («Байкал-79»).

Затем в течение семи месяцев Мирошниченко рисковал жизнью, обеспечивая безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем он участвовал в «боевой стажировке» направленных в Афганистан новых сотрудников Группы «А».

Мирошниченко активно участвовал во многих спецоперациях Группы «А», в том числе в Сарапуле, Баку, Саратове, МинВодах.

В 1986 году он окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ им. Ф. Э. Дзержинского.

В августе 1991 и октябре 1993 года участвовал в разрешении кризиса. В 1993 году его назначили заместителем, а в 1994 году — первым замначальника Группы «А» Главного управления охраны РФ.

Вместе с сотрудниками Группы «А» освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске в Москве, в селе Первомайском в Дагестане и на Дубровке («Норд-Ост»).

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