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В Херсонской области массовое отключение света из-за удара ВСУ

Власти Херсонской области сообщили об отключении света в 102 населенных пунктах
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 102 населенных пунктах Херсонской области пропала электроэнергия из-за удара Вооруженных сил Украины по электроподстанции «Виноградово» в Алешкинском округе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В результате обстрела горит электроподстанция «Виноградово» <...> Без электроснабжения — 102 населенных пункта в Голопристанском, Алешкинском, Скадовском и Каховском муниципальных округах. Без света остаются 56 237 человек и 9 социально значимых объектов», — сообщил Василенко.

Он добавил, что пострадавших в результате удара нет.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по линии электропередачи (ЛЭП) в населенном пункте Тополи в Луганской Народной Республике.

Он уточнил, что над устранением последствий для мирных жителей региона работают энергетики.

Ночью 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на хутор Бочанка в Волоконовском районе. Как рассказал глава региона, украинские солдаты с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на частное домовладение.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область примерно 80 беспилотниками.

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