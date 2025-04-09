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В Херсонской области дроны ВСУ атаковали два автомобиля скорой помощи

Сальдо: в Новой Каховке беспилотники ВСУ повредили два автомобиля скорой помощи
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Telegram-канал Владимир Сальдо

В Новой Каховке украинские дроны повредили два автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, у машин разбиты лобовые и боковые стекла. Тем не менее из людей никто не пострадал, отметил он.

Сальдо добавил, что за сутки произошла серия новых атак по левобережью Днепра. В Раденске в 1:50 мск после обстрела загорелась хозяйственная постройка, но пожарные не могли приступить к тушению из-за активности беспилотников противника, в результате чего постройка выгорела.

В Тавричанке накануне вечером от обстрела пострадало административное здание, огонь охватил 100 квадратных метров, спасатели потушили пожар к полуночи. В Новой Каховке под обстрел попал грузовой автомобиль МЧС во время разгрузки гуманитарной помощи — повреждены корпус и кабина водителя, заключил Сальдо.

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов (67) военные уничтожили и перехватили над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.

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