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Два беспилотника сбили в Тульской и Рязанской областях

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской и Рязанской областями
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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Тульской и Рязанской областях. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«16 апреля 2025 года с 6.35 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Тульской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.

Утром 16 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе шестеро спасателей были атакованы украинским беспилотником.

Он рассказал, что ночью ВСУ ударили по подстанции в Чаплинском МО, в результате чего там начался пожар. На место прибыли спасатели, которые подверглись атаке дрона при тушении пожара. Они получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины за день совершили 53 атаки на регион.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали гараж скорой помощи в Курске.

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