В Госдуме хотят перерасчитать компенсации семьям погибших военных

РИА: в Госдуму внесли закон о перерасчете компенсаций семьям погибших военных

В Государственную думу внесли закон о перерасчете компенсаций семьям погибших военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Расчет ежемесячной денежной компенсации предлагается осуществлять без учета количества членов семьи, как это предусмотрено нынешним законодательством, чтобы избежать уменьшения размера выплат.

До этого Государственная дума приняла закон, защищающий выплаты за участие в СВО от списания.

Согласно законопроекту, доходы, полученные за участие в СВО, будут исключены из общей конкурсной массы для погашения долгов. По новым правилам финансовые управляющие не смогут закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения «боевых».

По мнению депутата Дмитрия Вяткина, это восстановит справедливость в отношении тех, кто воюет, но в силу жизненных обстоятельств находится под процедурой банкротства.

Ранее в Госдуме рассказали о блокировке выплат раненому солдату СВО.