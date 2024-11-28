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В Госдуме рассказали о блокировке выплат раненому солдату СВО

Депутат ГД Иванов: раненому бойцу СВО почти год не начисляют выплаты

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Раненого участника спецоперации лишили выплат из-за якобы отсутствия сведений о месте его нахождения. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам депутата, военный получил ранение в декабре 2023 года. После этого ему присвоили категорию годности «В» и провели ряд операций. В течение всего этого времени ему не выплачивали денежное довольствие из-за якобы отсутствия сведений о его местонахождении.

В октябре текущего года в попытке доказать, что он не скрывается и проходит воинскую службу, военный сделал фотографию с командиром на фоне КПП военной части. После этого солдат так и не получил выплат.

«Готовлю запрос в военную прокуратуру ЦВО. Не удивлюсь, если причиной происходящего окажутся бюрократические заморочки и отсутствие коммуникации между воинскими подразделениями. Будем разбираться», — заявил Иванов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о существующих проблемах с выплатами участникам СВО. Политик призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств, напомнив о важности направления.

Ранее стало известно, что российский военный из-за долгов не получал выплаты за участие в СВО.

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