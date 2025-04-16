Российские военные рассказали, куда пропала целая бригада ВСУ на границе РФ

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы на границе Белгородской и Сумской областей. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что в украинских социальных сетях по запросу «Дємідовка» публикуются посты о пропавших без вести военнослужащих, большинство из которых служили в 47-й ОМБр, и родственники беспокоятся за их судьбу.

«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — указано в публикации.

Утром 15 апреля российским военным удалось предотвратить прорыв врага в Белгородскую область. Аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону села Демидовка. Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжелой технике ВСУ. В результате были ликвидированы около 50 украинских военных, а также инженерная машина разграждения и две бронемашины.

10 апреля сообщалось, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки трижды пытались прорваться в Белгородскую область. Попытки прорыва на российскую территорию осуществлялись в районах сел Поповка и Демидовка Краснояружского района. Для нападения украинские войска концентрировались в районе сел Миропольское и Петрушевка Сумской области, где по ним и был нанесен удар.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.