Стало известно о трех попытках прорыва ВСУ в Белгородскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки трижды пытались прорваться в Белгородскую область. Об этом, со ссылкой на источники в российской армии, сообщает Telegram-канал »Два майора».

«По скоплению живой силы противника нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000», — сообщает канал.

Попытки прорыва на российскую территорию осуществлялись в районах сел Поповка и Демидовка Краснояружского района. Для нападения украинские войска концентрировались в районе сел Миропольское и Петрушевка Сумской области, где по ним и был нанесен удар.

При этом дроны сняли на видео бойцов ВСУ, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область.

На кадрах можно увидеть, как беспилотники сначала следят за украинскими военными, а затем направляются в их сторону для нанесения удара. В ликвидации трех бойцов ВСУ были задействованы два российских FPV-дрона.

Ранее над Россией уничтожили более 40 беспилотников ВСУ за ночь.