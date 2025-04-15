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Несколько беспилотников уничтожили над Брянской областью

Минобороны: семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над территорией Брянской области. Об этом министерство обороны России сообщило в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские дроны были уничтожены в промежутке с 20:00 до 20:50 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

15 апреля в минобороны заявили, что за прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили шесть атак на объекты российской энергетики.

По информации ведомства, украинские войска совершили две атаки на Брянскую область. В результате первого удара была отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». При второй атаке перестала работать высоковольтная линия, из-за чего жители Севского района остались без света.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее Курск подвергся массированной атаке БПЛА.

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