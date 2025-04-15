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Курск подвергся массированной атаке БПЛА

Серия мощных взрывов прогремела в небе над Курском
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В небе над Курском прозвучала серия мощных взрывов на фоне объявления в регионе угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативный штаб Курской области подтвердил срабатывание средств противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала SHOT, город находится под массированной атакой БПЛА. Взрывы над городом раздаются уже около часа. По словам местных жителей, зафиксировано более 30 взрывов. Также сообщается о разрушении как минимум четырех квартир в жилом доме.

Telegram-канал Baza сообщает, что как минимум пять домов пострадали в результате массированной атаки БПЛА в Курске. На данный момент известно о двух пострадавших.

До этого жители Курска сообщили, что украинские беспилотники атаковали город.

Ранее системы ПВО менее чем за час сбили четыре дрона ВСУ над Россией.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
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