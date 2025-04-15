Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родители разыскивают сына, признанного погибшим на СВО

RT: родители признанного погибшим бойца СВО «Хитмана» не верят в его смерть
close
Личный архив/RT

Родители бойца Вооруженных сил России, признанного погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, отказываются верить в его смерть. Об этом они заявили в беседе с RT.

Речь идет о военнослужащем с позывным «Хитман», который пропал без вести в августе 2024 года. С тех пор тело бойца так и не нашли, а родителям сказали, что его не стало во время налета украинских беспилотников.

Родители «Хитмана» сдавали образцы ДНК, но в моргах сына не обнаружили. Кроме того, отец и мать уверяют, что в мессенджере их сын бывает в сети, и все сообщения прочитаны. Поэтому пара отказывается верить, что их сына уже нет в живых.

«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он может быть в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале», — сказал отец участника СВО.

До этого сообщалось о другом российском военном с позывным «Хитман», который ударом головы сбил дрон Вооруженных сил Украины, спасая раненых сослуживцев. Инцидент произошел при освобождении Авдеевки в 2024 году во время налета украинских беспилотников.

«Хитман» встал в проходе подвала, где прятались его товарищи, и взял на себя удар. Боец чудом выжил — после эвакуации врачи собирали его голову буквально по частям и даже смогли вернуть зрение.

Ранее контрактники ВС РФ спасли срочника, отбившего первые атаки на Курскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами