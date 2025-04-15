Родители разыскивают сына, признанного погибшим на СВО

Родители бойца Вооруженных сил России, признанного погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, отказываются верить в его смерть. Об этом они заявили в беседе с RT.

Речь идет о военнослужащем с позывным «Хитман», который пропал без вести в августе 2024 года. С тех пор тело бойца так и не нашли, а родителям сказали, что его не стало во время налета украинских беспилотников.

Родители «Хитмана» сдавали образцы ДНК, но в моргах сына не обнаружили. Кроме того, отец и мать уверяют, что в мессенджере их сын бывает в сети, и все сообщения прочитаны. Поэтому пара отказывается верить, что их сына уже нет в живых.

«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он может быть в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале», — сказал отец участника СВО.

До этого сообщалось о другом российском военном с позывным «Хитман», который ударом головы сбил дрон Вооруженных сил Украины, спасая раненых сослуживцев. Инцидент произошел при освобождении Авдеевки в 2024 году во время налета украинских беспилотников.

«Хитман» встал в проходе подвала, где прятались его товарищи, и взял на себя удар. Боец чудом выжил — после эвакуации врачи собирали его голову буквально по частям и даже смогли вернуть зрение.

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