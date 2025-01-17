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Еще один российский солдат сбил дрон ВСУ ударом головы

RT: российский солдат «Хитман» ударом головы сбил дрон ВСУ, спасая раненых
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российский солдат «Хитман» ударом головы сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасая раненых сослуживцев — это второй подобный случай на фронте, ставший достоянием общественности. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на замкомандира батальона с позывным «Крестик».

Он рассказал, что «Хитман» совершил свой героический поступок при освобождении Авдеевки в 2024 году — он спасал раненых сослуживцев, которые спустились в подвал переждать налет ВСУ.

«Вэсэушники с дрона их отследили, после чего дрон-камикадзе полетел в сторону входа. «Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову...» — рассказал «Крестик».

Он уточнил, что российский боец чудом выжил, и после эвакуации врачи смогли буквально собрать его голову по частям и даже частично вернуть зрение. «Крестик» добавил, что «Хитман», несмотря на тяжелейшее ранения, не потерял присутствия духа и подбадривал других раненых.

В августе боец Вооруженных сил России по имени Михаил, который сбил украинский дрон головой в прыжке, заявил о желании вернуться в зону специальной военной операции (СВО).

Видеозапись с российским бойцом, который отбил атаку украинского дрона головой, появилась в сети 14 августа. FPV-дрон подлетел к Михаилу и завис рядом с ним. В ответ солдат занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку.

Ранее контрактники ВС РФ спасли срочника, отбившего первые атаки на Курскую область.

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