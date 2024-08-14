Контрактники ВС РФ спасли срочника, отбившего первые атаки на Курскую область

Российские солдаты смогли при помощи волонтерских организаций вытащить сослуживца-срочника из-под огня Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале боец ВС РФ с позывным «Святоша».

Он рассказал, что благодаря помощи волонтеров стала известна судьба одного из бойцов российской армии из состава военнослужащих срочной службы, которые принимали участие в отражении первых атак ВСУ на регион.

«Так в одну из групп помощи (Рука Помощи и Золотые Руки Ангела) обратилась мама одного из срочников на Курском направлении, с просьбой спасти ее сына, который выбрался из окружения врага. Руководитель группы волонтеров Дарья передала информацию военнослужащим ВС РФ, участникам СВО, которые, будучи в отпуске в Курской области, «вызвались добровольно и без поддержки вывести бойца», — рассказал «Святоша».

По его словам, российский солдат-срочник смог самостоятельно выбраться из окружения и пошел по дороге к своим. Спасательная операция продолжалась двое суток — боец держал связь по телефону, и его местонахождение смогли установить, несмотря на плохую связь. При этом, как отмечает «Святоша», ВСУ вели охоту на одинокого бойца — как при помощи дронов, так и стрелкового оружия.

Российский солдат сумел отбиться от преследователей, попутно ликвидировав двух украинских военнослужащих. После этого его подобрали бойцы ВС РФ и отвезли в безопасность.

«Святоша» отмечает, что с начала атак ВСУ на регион, волонтерские организации помогли вывести из-под огня ВСУ уже 22 солдата срочной службы.

До этого депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что солдаты срочной службы отразили атаку ВСУ в Курской области и при этом не понесли потерь.

Ранее солдаты-мародеры ВСУ сняли на видео свою «добычу» в Судже.