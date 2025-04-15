В Кремле не стали комментировать слухи о запросе разметить ВКС в Индонезии

Песков оставил без комментария слухи о возможности разместить ВКС РФ в Индонезии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария слухи о возможности разместить воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в Индонезии. Так он отреагировал на соответствующий вопрос на брифинге.

«Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе, которые относятся к чувствительным областям и так далее. Но в данном случае мы такие публикации не комментируем», — заявил Песков.

О том, что российские боевые самолеты могли бы быть размещены на одной из авиабаз в Индонезии заявило издание Janes — якобы Москва подала официальный запрос об этом в адрес правительства страны.

Также стало известно, что Россия вскоре начнет активные поставки халяльного мяса в Индонезию.

Индонезия — страна с крупнейшим в мире мусульманским населением. Слово «халяль» в переводе с арабского означает «дозволенное». В контексте еды это то, что не нарушает исламские пищевые табу — то есть полностью натуральная продукция, произведенная согласно шариату (исламскому праву).

Ранее летчик ВКС России показал опасное сближение с F-35.