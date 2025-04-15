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Офицер назвал две вещи, которые необходимы для обрушения украинского фронта

Офицер Шкурлатов: фронт ВСУ обрушится, если США лишат Киев разведданных
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Киев не сможет уличить Россию в срыве мирных договоренностей, поскольку никаких соглашений не было. А те, что были достигнуты в устной форме относительно моратория на удары по энергетической инфраструктуре, игнорируются украинской стороной. Поэтому Вооруженные силы РФ продолжают боевую работу. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил председатель правления организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Чтобы обрушить украинский фронт, по его словам, необходимы две вещи.

«Первое — полное отключение ВСУ от быстрого интернета Starlink американского производства. Второе — прекращение обмена разведданными со стороны того же Пентагона. Этих двух составляющих нам вполне хватит, чтобы закрыть украинский вопрос раз и навсегда в течение полугода,» — подчеркнул эксперт.

Как сообщает телеканал CNN, президент России Владимир Путин верит, что летом сможет одержать «ощутимую победу» в конфликте на Украине, которая изменит динамику переговоров по урегулированию кризиса.

По мнению авторов, речь может идти о наступлении на Сумы, которое должно втянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боевые действия на новом направлении, а также продвижении в районе Запорожья. Россия делает ставку на победу и не заинтересована в простом замораживании конфликта, поскольку ситуация складывается в ее пользу, отмечается в материале.

Ранее в ВСУ призвали «не держаться» за идею возвращения Украины к границам 1991 года.

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