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В ВСУ призвали «не держаться» за идею возвращения Украины к границам 1991 года

Командир ВСУ Раптор призвал Украину не думать о возвращении к границам 1991 года
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинцы не должны думать о возвращении страны к границам 1991 года, поскольку окончание конфликта даже с «минимальными потерями территорий» уже является победой. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил сержант снайперской роты ВСУ с позывным Раптор.

«Если честно — я бы советовал людям уже не думать об этом. Не держаться за эту идею. Потому что, если мы закончим войну даже с минимальными потерями территорий — это уже будет победа. По одной простой причине: мы уже выложились на 100%», — сказал он.

По его словам, украинские военные делают все, что могут, чтобы остановить наступление ВС РФ. Он напомнил, что в феврале 2022 года республика «могла потерять все», но выстояла, и это стоит «большого уважения».

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не в состоянии вернуться к границам 1991 года военным путем. По его словам, в настоящее время «долгосрочная остановка» конфликта является наиболее реалистичным вариантом развития событий.

3 апреля Владимир Зеленский отметил готовность Украины пойти на «компромисс» по вопросу перешедших России территорий. Он отказался признавать земли российскими, но допустил, что их «возвращение» может произойти «со временем дипломатическим путем».

Ранее Лавров оценил возможность возвращения Украины к границам 1991 года.

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