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Российские военные ведут штурм мужского монастыря в Курской области

«РВ»: ВС РФ начали штурм Горнальского монастыря под Курском, где окопались ВСУ
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Монастырь стал ключевым опорным пунктом Вооруженных сил Украины у Горнали, так как находится на господствующей над селом высоте», — говорится в публикации.

По имеющейся информации, внутри монастыря оказались заблокированы около 300 военнослужащих из состава 128-й бригады теробороны ВСУ.

Накануне агентство ТАСС сообщало, что солдаты элитной бригады Вооруженных сил Украины пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области на территорию Сумской области.

По информации источника агентства, группировка украинской стороны несет значительные потери в районе монастыря.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область были ликвидированы свыше 4,7 тыс. иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.

Ранее в зоне боевых действий засняли ликвидацию колумбийского наемника ВСУ.

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