Почти 80 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками.

По его словам, за сутки 37 населенных пунктов в семи районах Белгородской области попали под удар со стороны Украины. Всего было выпущено 30 боеприпасов и зафиксированы атаки 78 беспилотников. 19 дронов были сбиты. Повреждения получили 19 домовладений.

Также Гладков сообщил в воскресенье, 13 апреля, что жительница города Шебекино в Белгородской области пострадала во время атаки вражеского FPV-дрона. По его словам, пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада скорой помощи транспортирует женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее военкор рассказал, что Россия изменила тактику применения БПЛА в Белгородской области.