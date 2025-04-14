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Эксперт рассказал об ударе ВСУ по ЛЭП в ЛНР

Марочко: ВСУ ударили по ЛЭП в ЛНР беспилотником, оставив без света сотни людей
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Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил на своей странице «ВКонтакте», что ВСУ ударили по линии электропередачи (ЛЭП) в населенном пункте Тополи в Луганской народной республике.

«Повреждена линия электропередачи, питающая водонапорную башню в населенном пункте Тополи Троицкого муниципального округа [ЛНР]. Также обесточено около 250 абонентов», — поделился Марочко.

Он уточнил, что над устранением последствий работают энергетики.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 52 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ночью 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на хутор Бочанка в Волоконовском районе. Как рассказал глава региона, украинские солдаты с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на частное домовладение.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область примерно 80 беспилотниками.

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