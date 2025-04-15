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Появились фото последствий атаки украинских беспилотников на Курск

Оперштаб опубликовал фото с места падения беспилотника на дом в Курске
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Оперштаб Курской области

В сети появились фотографии с места падения обломков беспилотника на дом в Курске. Несколько из них опубликовал Telegram-канал оперативного штаба Курской области.

В результате падения обломков дрона в жилом доме на улице Заводской произошел пожар. В настоящее время спасатели осуществляют его локализацию и тушение. Жители дома были оперативно эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания.

Возгорания также возникли на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Их жители тоже эвакуированы.

15 апреля украинские беспилотные летательные аппараты совершили массированную атаку на Курск. Имеются пострадавшие, которые получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в городе зафиксировано более 30 взрывов.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.

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