Появились фото последствий атаки украинских беспилотников на Курск

В сети появились фотографии с места падения обломков беспилотника на дом в Курске. Несколько из них опубликовал Telegram-канал оперативного штаба Курской области.
В результате падения обломков дрона в жилом доме на улице Заводской произошел пожар. В настоящее время спасатели осуществляют его локализацию и тушение. Жители дома были оперативно эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания.
Возгорания также возникли на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Их жители тоже эвакуированы.
15 апреля украинские беспилотные летательные аппараты совершили массированную атаку на Курск. Имеются пострадавшие, которые получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги.
Telegram-канал SHOT сообщал, что в городе зафиксировано более 30 взрывов.
Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.