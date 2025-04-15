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В Воронежской области сбили БПЛА

Гусев: над территорией Воронежской области уничтожили беспилотник
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Евгений Биятов/РИА Новости

Над территорией Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны.

По имеющейся предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

8 апреля Гусев сообщил, что на территории Воронежской области сбили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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