В Воронежской области сбили БПЛА

Над территорией Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны.

По имеющейся предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

8 апреля Гусев сообщил, что на территории Воронежской области сбили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.