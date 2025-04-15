Жители Курска сообщили о взрывах в городе

Беспилотники атаковали Курск, над городом прозвучало не менее шести взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Очевидцы утверждают, что один из дронов попал в верхние этажи многоэтажного дома. Также сообщается о серии ярких вспышек в небе», — заявил канал, опубликовав фото горящего здания. Об атаке на многоэтажку также сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, первые взрывы и звуки автоматной очереди были слышны в районе поселка Раздолье.

По предварительным данным, по украинским беспилотникам работают средства противовоздушной обороны. Официальной информации на данный момент не поступало.

2 апреля Министерство обороны сообщало, что в Курской области ночью сбили 87 украинских БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов и его двигатель упали на крышу жилого дома.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.