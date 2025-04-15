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На месте удара по Сумам находились около 200 украинских военных

Около 200 бойцов ВСУ находились на месте удара ВС России по Сумам
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Sofiia Gatilova/Reuters

В момент ракетного удара Вооруженных сил России по Сумам в здании находилось около 200 военнослужащих ВСУ, включая высшее командование оперативно-тактической группировки «Северск». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из силовых структур.

«Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ «Северск», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что среди присутствующих были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады, а также 117-й бригады территориальной обороны.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины.

Ранее украинских чиновников заподозрили в желании превратить ситуацию с ударом по Сумам в «новую Бучу».

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