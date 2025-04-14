Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал-лейтенант выразил сомнения в скором окончании СВО

Депутат Госдумы Соболев сомневается, что СВО закончится в 2025 году
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что специальная военная операция (СВО) может завершиться до конца 2025 года. Его слова приводит «Ридус».

«Если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра», — заявил Соболев.

При этом Соболев считает, что Россия не может позволить себе «договорняк». По его словам, если РФ намерена достичь целей СВО, то вряд ли достигнет их в текущем году.

О том, что конфликт может завершиться в 2025 году, сказала ранее Маргарита Симоньян.

На Западе не ждут скорого мира на Украине. К примеру, исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что мира на Украине не удастся достичь в обозримом будущем.

Ранее в Еврокомиссии не вспомнили о последних контактах с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами