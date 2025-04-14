Генерал-лейтенант выразил сомнения в скором окончании СВО

Депутат Госдумы Соболев сомневается, что СВО закончится в 2025 году

Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что специальная военная операция (СВО) может завершиться до конца 2025 года. Его слова приводит «Ридус».

«Если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра», — заявил Соболев.

При этом Соболев считает, что Россия не может позволить себе «договорняк». По его словам, если РФ намерена достичь целей СВО, то вряд ли достигнет их в текущем году.

О том, что конфликт может завершиться в 2025 году, сказала ранее Маргарита Симоньян.

На Западе не ждут скорого мира на Украине. К примеру, исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что мира на Украине не удастся достичь в обозримом будущем.

Ранее в Еврокомиссии не вспомнили о последних контактах с РФ.