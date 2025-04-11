В Еврокомиссии не вспомнили о последних контактах с РФ

В Еврокомиссии не смогли вспомнить, когда проводили последние контакты с РФ

В Еврокомиссии не смогли указать последнюю дату контактов с Россией, а также не объяснили, как именно они «способствуют миру» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга в Брюсселе журналисты обратились к официальному представителю внешнеполитической службы ЕС Аните Хиппер с вопросом о последних взаимодействиях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас с российской стороной, учитывая постоянные заявления Брюсселя о стремлении к миру.

В ответ Хиппер рассказала о военной помощи, предоставляемой странами ЕС Украине. Когда журналисты повторили вопрос о последних контактах с Россией, она сказала: «Это все, что мы хотели отметить». «Если будут какие-то новые сведения, мы вас проинформируем.

При этом она не смогла пояснить, какие конкретные действия Брюсселя подтверждают утверждение о том, что ЕС «жаждет мира» на Украине.

До этого исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что мира на Украине не удастся достичь в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что США выводят своих военных и технику из крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину.