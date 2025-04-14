Симоньян: конфликт на Украине может завершиться в 2025 году

Конфликт на Украине может закончиться в 2025 году. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт», — подчеркнула она.

В свою очередь на Западе не ждут скорого мира на Украине. К примеру, исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что мира на Украине не удастся достичь в обозримом будущем.

В связи с этим союзникам Украины необходимо побеспокоиться об обеспечении страны военной помощью, отметил Писториус.

В новый пакет военной помощи Германии Украине войдут четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет, 100 наземных радиолокационных станций наблюдения, а также 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников и 25 боевых машин пехоты Marder.

Ранее в Еврокомиссии не вспомнили о последних контактах с РФ.