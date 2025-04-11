Министр обороны ФРГ не ожидает скорого достижения мира на Украине

Писториус: мира на Украине не удастся достигнуть в обозримом будущем

Мира на Украине не удастся достичь в обозримом будущем. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мира на Украине, как представляется, не удастся достигнуть в обозримом будущем», — сказал он по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, которая впервые проводилась под председательством Германии и Великобритании.

В связи с этим союзникам Украины необходимо побеспокоиться об обеспечении страны военной помощью, отметил Писториус.

11 апреля глава минобороны Германии сообщил, что, несмотря на постоянные разговоры о возможном мире, боевые действия на Украине не прекращаются, поэтому ФРГ планирует отправить Украине еще одну крупную партию оружия.

В этот пакет помощи войдут четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет, 100 наземных радиолокационных станций наблюдения, а также 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников и 25 боевых машин пехоты Marder.

Ранее сообщалось, что США выводят своих военных и технику из крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину.