В Польше прокомментировали удар ВС РФ по заводу на Украине

Onet: удар ВС РФ по заводу «Антонов» в Киеве стал чувствительнее, чем ожидалось

Удар Вооруженных сил (ВС) России по авиазаводу «Антонов» в Киеве оказался чувствительнее, чем ожидалось. Об этом пишет польский онлайн-портал Onet.

В материале отмечается, что целью атаки ВС РФ был самый крупный ангар, где проходил завершающий этап сборки самолетов. Утверждается, что там находился незавершенный второй прототип Ан-225 «Мрия».

12 апреля сообщалось, что ВС России ударили по заводу госпредприятия «Антонов» (бывший завод «Авиант») в Киеве, а также по зданию бывшего научно-исследовательского института электро-механических приборов.

4 апреля в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По данным ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на Украине заявили о кратном росте производства крылатых ракет.