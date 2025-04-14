Системы ПВО менее чем за час сбили четыре дрона ВСУ над Россией

Минобороны: ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом и Курской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за час уничтожили четыре дрона украинских войск над двумя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, три БПЛА были сбиты над Курской областью, один — над Крымом. Отмечается, что воздушные цели были уничтожены в период с 15:20 до 16:05 мск.

14 апреля сообщалось, что системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в период с 7 по 14 апреля предотвратили более 300 атак украинских беспилотных летательных аппаратов на Донецкую народную республику.

В том числе в небе над Горловкой был уничтожен дрон Darts, с помощью которого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали нанести удар по жилым кварталам. Еще один украинский беспилотник пытался сбросить взрывное устройство на расположенный в городе молочный завод.

Кроме того, сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ обнаружили и уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА в городе Торез.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS.