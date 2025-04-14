Военнослужащие из Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая

Минобороны: военные из Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая

Военнослужащие из Таджикистана примут участие в военном параде на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны республики.

«Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве, посвященном 80-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отправятся в Москву в начале мая. Точное количество военнослужащих неизвестно.

До этого пресс-секретарь президента Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами. Кроме того, он сообщил, что в День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции.

Ранее Шойгу пригласил представителей Мьянмы на День Победы в Москву.