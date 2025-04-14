В офисе Зеленского заявили, что раненые солдаты ВСУ получают в десятки раз меньше штатных

Офис Зеленского: раненые служащие ВСУ получают в 30 раз меньше штатных

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), выведенные из штата для лечения, получают в 30 раз меньше, чем до ранения. Об этом сообщила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

«Раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели из штата, не получают материальное обеспечение в полном объеме. То есть получают 650 гривен (около $15,75. — прим. «Газеты.Ru») вместо 20 100 гривен (около $487. — прим. «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении.

Верещук назвала это незаконным. Замглавы президентского офиса также добавила, что служащим, получившим ранения, приходится каждые 10 дней доказывать своим военным частям, что они в данный момент проходят лечение, а не уклоняются от службы.

8 апреля украинское издание «Экономическая правда» писало, что в конце 2025 года могут закончиться средства на выплаты зарплат бойцам ВСУ. По его данным, Минобороны Украины потратило деньги, выделенные на зарплаты солдатам, на закупку снарядов. Чтобы украинские военные не остались без выплат, Киеву придется существенно увеличить оборонные расходы.

В конце марта украинский лидер в интервью журналу Time заявил, что у страны нет денег на армию, поэтому ВСУ «‎должны финансировать»‎ Европа и США. Зеленский тогда сказал, что военным необходимы отдых, ротация, резервы, зарплаты.

Ранее сбежавший из лагеря НАТО боец ВСУ пожаловался на зарплаты в армии.