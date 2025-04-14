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В подполье сообщили об ударе по полку связи ВСУ в Николаевской области

Лебедев: ВС РФ поразили полк связи ВСУ в Вознесенске Николаевской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные поразили полк связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, российская ракета уничтожила систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторы.

«Вознесенск, прилет в районе. Предварительно прилетело в расположившийся полк связи», — написал Лебедев.

12 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар российских дронов типа «Герань» по целям в Киеве. На кадрах можно увидеть, как украинские системы противовоздушной обороны безуспешно пытаются сбить беспилотные летательные аппараты. Из-за этого в небе появилось большое количество ярких точек. По данным военкоров, в конце концов российским дронам удалось достичь цели. Удар пришелся по предприятию в Святошинском районе, эту информацию подтвердили местные власти.

До этого Лебедев сообщил об ударе по военной базе и цеху с военной продукцией в Вышгородском районе Киевской области. Он уточнил, что целями стали объекты ВСУ в направлении населенного пункта Старые Петровцы.

Ранее в сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ.

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