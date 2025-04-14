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СК рассказал о расследовании атаки дрона на мирных жителей Курской области

СК сообщил о новых фактах в деле об атаке ВСУ на жителей Лебедевки

Следственный комитет России установил новые факты в деле о преступлениях украинских военных в отношении жителей села Лебедевка в Курской области. Об этом пресс-служба СК сообщила в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, бойцы ВСУ применили дрон, чтобы сбросить бомбу на четырех мирных граждан, которые тушили дом после обстрела украинской армии. В результате один человек получил ранения, а еще троих спасти не удалось.

В настоящее время Следком устанавливает личности причастных к преступлению, которое уже квалифицировали как теракт.

12 апреля СК предъявил обвинение в терроризме троим военнослужащим ВСУ, обстреливавшим жилые дома в селе Ольговка Курской области.

По информации ведомства, соответствующее обвинение предъявлено военнослужащим 17-й танковой бригады ВСУ Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко. Известно, что трое военных в составе вооруженных подразделений ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года.

Ранее в России заочно осудили воевавшего за ВСУ грузинского наемника.

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Атаки на Курскую область
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