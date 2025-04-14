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Российские войска ударили по ВПК Украины

Минобороны: российские военные поразили предприятие ВПК Украины
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы России поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, российские войска также нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и наемников в 137 районах.

В ведомстве также заявили, что атаки были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

12 апреля сообщалось, что ВС России ударили по заводу госпредприятия «Антонов» (бывший завод «Авиант») в Киеве, а также по зданию бывшего научно-исследовательского института электро-механических приборов.

4 апреля в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По данным ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на Украине заявили о кратном росте производства крылатых ракет.

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