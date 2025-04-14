Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный солдат ВСУ раскрыл, что бойцы тянули жребий для отправки на фронт

Пленный боец ВСУ: военные тянули жребий, чтобы узнать, кто поедет на позиции
close
Gleb Garanich/Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Коротков рассказал, что командование предлагало вытянуть жребий на болтах, чтобы выбрать, кого отправить на позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«Командир подошел, говорит, мол, вот есть три шурупа, один короткий, кто его вытянет — тот остается здесь. Получилось так, что Виталя вытащил короткий, а нас с Белым отправили [на позиции]», — заявил пленный боец.

По его словам, командиры точно не знали, куда отправят солдат, поскольку точного приказа не разглашалось. Он отметил, что никаких наводок по рации они не получали и просто «стреляли по-сомалийски», не целясь, просто вскидывая руки.

Пленный рассказал, что его мобилизовали, когда он вышел из тюрьмы. При освобождении его ждали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине — прим. ред.). Мужчина прошел медкомиссию за 10 минут, военный билет ему сделали за 30 минут, и через 2 — 3 часа его отправили на базу.

До этого бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах заявил, что граждане Украины перестают верить в то, что защищают справедливое государство. По его словам, военкоматы вылавливают украинцев прямо на улицах на фоне усиленной мобилизации в стране.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами