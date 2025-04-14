Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Коротков рассказал, что командование предлагало вытянуть жребий на болтах, чтобы выбрать, кого отправить на позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«Командир подошел, говорит, мол, вот есть три шурупа, один короткий, кто его вытянет — тот остается здесь. Получилось так, что Виталя вытащил короткий, а нас с Белым отправили [на позиции]», — заявил пленный боец.

По его словам, командиры точно не знали, куда отправят солдат, поскольку точного приказа не разглашалось. Он отметил, что никаких наводок по рации они не получали и просто «стреляли по-сомалийски», не целясь, просто вскидывая руки.

Пленный рассказал, что его мобилизовали, когда он вышел из тюрьмы. При освобождении его ждали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине — прим. ред.). Мужчина прошел медкомиссию за 10 минут, военный билет ему сделали за 30 минут, и через 2 — 3 часа его отправили на базу.

До этого бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах заявил, что граждане Украины перестают верить в то, что защищают справедливое государство. По его словам, военкоматы вылавливают украинцев прямо на улицах на фоне усиленной мобилизации в стране.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.