Участника украинского нацбата арестовали в Херсонской области

В Херсонской области задержали служащего украинского нацбатальона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Уточняется, что фигуранту 48 лет. Его обвиняют по ч. 2 статьи 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»). Ему грозит до 15 лет колонии.

По данным ФСБ, в 2015 году мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Известно, что его участники занимались продовольственной, водной и энергетической блокадой Крыма со стороны украинской границы. Также участники нацбатальона занимались вооруженной борьбой за возвращение региона в состав Украины.

14 апреля ФСБ задержала гражданина Молдавии, привозившего в РФ бомбы для терактов. В ходе расследования было установлено, что мужчина в течение года принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). В 2023 году его завербовали в разведку и дали прозвище «Макс», после чего мужчина был переправлен в Молдавию для подготовки терактов в России.

Перед поездкой в РФ для совершения преступлений куратор передал фигуранту деньги на покупку машины, в которой он оборудовал тайник в виде аккумуляторной батареи. В запчасти, по данным ФСБ, было заложено три взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества С-4.

Ранее МВД указало на теракты на транспорте в ЦФО под воздействием мошенников.