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МВД указало на теракты на транспорте в ЦФО под воздействием мошенников

В ЦФО выявили попытки устроить теракт на транспорте под влиянием мошенников
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Телеграм-канал Ростов №1

В Центральном федеральном округе (ЦФО) России выросло число попыток устроить теракт на транспорте под влиянием мошенников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря.

«В 2024 году был зафиксирован 1 факт, когда человека склонили к преступной деятельности, взломав аккаунт на «Госуслугах», тем самым убедив, что с ним разговаривают представители государственных органов, и 1 факт, когда злоумышленники убедили человека в том, что на него оформлены кредиты», — сообщил Гутыря.

Он добавил, что исполнители терактов — поджогов на железной дороге — были задержаны сотрудниками МВД России на станции Москва-Рязанская и Курского линейного отдела МВД России на транспорте.

Пока, по словам Гутыри, основной мотив совершения данных преступлений — вербовка граждан России иностранными спецслужбами.

До этого ребенок поджег торговый центр (ТЦ) «Элизиум» в поселке Нахабино.

На видео с места происшествия его предполагаемый виновник говорит, что устроить поджог ему «приказала ФСБ».

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.

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