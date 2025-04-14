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Сбежавших из зоны СВО бойцов нашли вдали от линии фронта

В Красноярском крае нашли двух солдат, сбежавших из зоны СВО
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Красноярском крае нашли двух солдат, которые сбежали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на региональное управление ФСИН России.

По данным канала, более 200 сотрудников службы проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За два дня они проверили более 800 адресов, где могли находиться разыскиваемые. Всего было задержано 42 человека.

«На территории края нашли <...> шесть человек, находящихся в межгосударственном розыске, двоих мужчин, ушедших в самоволку из зоны спецоперации, трех иностранцев, находящихся в России нелегально», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ФСИН задержали еще 30 человек, которые находились в федеральном розыске.

До этого в Туле военного отправили в колонию на шесть лет за то, что он ушел в самоволку. По информации суда, 19 ноября 2022 года, в период мобилизации, мужчина без уважительных причин покинул место военной службы и уехал домой, уклоняясь от обязанностей и имея при этом реальную возможность продолжить прохождение службы. С тех пор он проводил время по своему усмотрению.

Ранее россиянин решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию.

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