«Север»: ВСУ всеми силами пытаются удержать контроль над Горналем в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются удержать контроль над селом Горналь в Курской области — это один из двух последних населенных пунктов, находящихся под оккупацией Украины. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской группировке войск «Север».

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — сообщили в «Севере».

Уточняется, что ВСУ кратно нарастили использование тяжелых беспилотников «Баба Яга», которые теперь летают круглосуточно, а не только днем, как ранее.

Горналь остается одним из последних находящихся в оккупации населенных пунктов в Курской области — здесь, а также в Олешне чуть севернее идут бои.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нарастили налеты тяжелых беспилотников «Баба Яга» на соседнюю Белгородскую область.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.