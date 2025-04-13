Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда на фронте ВСУ перебрасывают все больше подкреплений

«Север»: ВСУ всеми силами пытаются удержать контроль над Горналем в Курской области
close
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются удержать контроль над селом Горналь в Курской области — это один из двух последних населенных пунктов, находящихся под оккупацией Украины. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской группировке войск «Север».

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — сообщили в «Севере».

Уточняется, что ВСУ кратно нарастили использование тяжелых беспилотников «Баба Яга», которые теперь летают круглосуточно, а не только днем, как ранее.

Горналь остается одним из последних находящихся в оккупации населенных пунктов в Курской области — здесь, а также в Олешне чуть севернее идут бои.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нарастили налеты тяжелых беспилотников «Баба Яга» на соседнюю Белгородскую область.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами