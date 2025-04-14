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Тяжелораненый солдат ВСУ записал видео с признанием в любви к людям

Появилось предсмертное видео раненого бойца ВСУ с признанием в любви к людям
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Тяжелораненый украинский военнослужащий записал прощальное видео из укрытия, полагая, что скоро погибнет от потери крови. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На опубликованных кадрах почти не видно солдата, однако можно различить слова военного. Мужчина в видео говорит о том, что не знает, увидит ли кто-то эти кадры. Он говорит о том, что получил серьезное ранение шеи и паховой зоны. Один из осколков, по его словам, прилетел в сонную артерию.

Военнослужащий добавил, что его «перемолотило» и другие военные сказали ему не двигаться, чтобы избежать большой потери крови. На опубликованных кадрах можно заметить, что боец отхаркивается кровью.

Военнослужащий несколько раз повторяет, что «очень всех любит» и хочет попрощаться с помощью видео. В публикации говорится, что бойца все-таки удалось спастись. О том, на каком участке фронта была сделана запись, не сообщается.

До этого Telegram-канал «Военное дело» писал, что в Курской области подразделение украинских солдат, в числе которых были раненые, находясь в укрытии и в окружении Вооруженных сил (ВС) России, записали свои последние слова на видео. Военнослужащие призвали найти виновных в произошедшем среди командиров.

Ранее в сети появилось видео, записанное воюющим на стороне ВСУ французом.

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