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В Одессу направили сотрудников ТЦК из Киевской области Украины

РИА: военкомов из Киевской области перевели в Одессу для ужесточения мобилизации
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудников ТЦК (аналог военкомата) из Киевской области направили в Одесскую из-за неудовлетворительных показателей мобилизации. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

По их словам, руководство Украины ужесточает мобилизацию в тех регионах, которые считает условно пророссийскими. Так, на территорию Одесской области в апреле прибыли 60 сотрудников ТЦК из Киевской области.

10 апреля в МИД РФ заявили, что украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией». По мнению министерства, иначе нельзя назвать процесс отлова мужчин в магазинах, парках и даже в храмах для последующей отправки на фронт. В МИД РФ подчеркнули, что украинцев избивают и скручивают среди белого дня часто на глазах у жен и детей.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал видеозапись, на которой женщина применяет огнестрельное оружие для предотвращения призыва своего мужа в армию сотрудниками ТЦК. Он не только одобрил действия женщины, но и призвал в Telegram-канале украинских граждан к аналогичным мерам сопротивления, допуская применение оружия. По его словам, такие действия заставляют сотрудников военкоматов задумываться о рисках и целесообразности своих действий. Дмитрук высказал мнение, что увеличение числа подобных инцидентов может способствовать изменению ситуации и положить конец существующему режиму.

Ранее на Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации.

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