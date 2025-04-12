Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Турции

В Анталье прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоялась в турецкой Анталье. Об этом сообщил армянский МИД в соцсети Х.

«12 апреля 2025 года, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова встретились в Анталье на полях Анталийского дипломатического форума», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили состояние дел в организационном процессе после завершения работы над текстом соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Главы МИД обеих стран выразили готовность продолжить диалог.

9 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Арменией.

По его словам, пока сложно представить, чтобы Азербайджан и Армения стали дружескими государствами, преждевременно говорить и об экономической интеграции.

Он добавил, что Баку готов начать делать небольшие шаги в направлении выстраивания доверия с Ереваном.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в обстреле границы.