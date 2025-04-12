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Российские войска вошли в окрестности села Горналь

РИА Новости: бойцы группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки «Север» вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки.

«Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности, идут бои», — сказал один из военных.

Военные добавили, что в настоящее время военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются нарушить логистику российских войск и помешать их продвижению. По их словам, украинские бойцы для этого применяют беспилотники и артиллерию.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России штурмовали Горнальский Свято-Николаевского Белогорский мужской монастырь в Курской области. По его данным, в монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Горналь и Олешня — последние населенные пункты в Курской области, находящиеся под контролем ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в Курской области технику на $7,8 млрд.

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